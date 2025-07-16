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 | Bengül Arıca

Hastanede yaşlı kadına eziyet etmişlerdi! Bir skandal daha ortaya çıktı! "Tazminat ve üstüne para verelim"

İstanbul'da bir özel hastanede yoğun bakımda tedavi gören Nermin Zeren isimli yaşlı kadına hastane personellerinin kötü muamelede bulunduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Mahkemede görüntüyü şikayet etmek amacıyla telefonuna aldığını belirten bir sanık, hastane yönetimin kendisine, 'Telefonunu bize bırak, biz sana sıfır telefon verelim. Ayrıca tazminat verelim ve üstüne bir miktar da para verelim' teklifinde bulunduğunu söyledi.

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Hastanede yaşlı kadına eziyet etmişlerdi! Bir skandal daha ortaya çıktı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 15:28

İstanbul Ataşehir'de bir özel hastanede yaşlı yoğun bakım hastasına eziyet görüntüleri herkesi derinden yaralamış olayın ortaya çıkmasının ardından toplam 7 sanık hakkında 3'er yıldan 8'er yıla kadar istenmişti.

‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan ise 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen Mert Can Saylar, Nuriye Koç ve Murat Yıldırım'ın ve diğer sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar İrem Aysima Erol, Murat Yıldırım ve Nuriye Koç ile taraf avukatları katıldı.

"GÖRÜNTÜLERDE KONUŞAN KİŞİLERDEN DEĞİLİM"

Sanık İrem Aysima Erol mahkemede yaptığı savunmasında, "Söz konusu görüntülerde konuşan kişilerden değilim. Ben orada 1.5 yıl yoğun bakım hemşiresi olarak çalıştım. Bu süre boyunca kendim eziyette bulunmadığım gibi, başka bir arkadaşımın da eziyet mahiyetinde bir eylemine şahit olmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Hastanede yaşlı kadına eziyet etmişlerdi! Bir skandal daha ortaya çıktı! "Tazminat ve üstüne para verelim"

"ŞİKAYET AMACIYLA BU GÖRÜNTÜYÜ ALMIŞTIM"

Mahkemede savunma yapan sanıklardan Murat Yıldırım, "Ben hastanede temizlik personeli olarak çalışmaktaydım. Nöbete kaldığım hiçbir zaman şahsa eziyet edildiğini görmedim. Orada 3 sene çalıştım. Sabah doktor odasında söz konusu videoları hemşirelerin izlediğini gördüm. Hepsinin telefonunda vardı. Herkes herkese bu videoları gönderiyordu. Bazen de benim yaptığım gibi masanın üzerinde oynatılan başka telefondan videoya alıyorduk. Bendeki videoyu kimseye göndermedim, telefonumla birlikte hakimliğe teslim ettim. Hastanede çalışanlar bu videoları bazen kendi ailesine bazen arkadaşlarına gönderiyorlardı. Ben sadece bu durumu şikayet etmek amacıyla bu görüntüyü almıştım. Bu olaylar ortaya çıkmadan önce CİMER'e yazı yazarak şikayetçi olmuştum" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

"'BİR MİKTAR PARA VERELİM' TEKLİFİNDE BULUNDULAR"

Yıldırım savunmasının devamında, "Gördüğüm olaylar sebebiyle işten ayrılmak istedim. Beni yönetim katına çağırdılar, neden beni çağırdıklarını anlamadım. 'Buraya kadar gelmişken seninle bir görüşelim' dediler. 'Telefonunu bize bırak, biz sana sıfır yeni bir telefon verelim. Ayrıca tazminat verelim ve üstüne bir miktar da para verelim' teklifinde bulundular. Ben telefonumu onlara bırakmadım. Orada, Ankara'dan gelen Başhemşire ve avukat vardı. Görüntülerin ortaya çıkmaması için benden telefonumu istediler. Benim işten ayrılmamın çok öncesinde CİMER'e şikayette bulunmuştum. Bu nedenle denetlemeye geldiler" dedi.

DURUŞMA 5 KASIM'A ERTELENDİ

Ara kararı açıklayan mahkeme, tüm sanıklara ilişkin ses kayıtları ve fotoğrafların temininin ardından dosyaya konu görüntüler ile mukayese yapılarak rapor düzenlenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 5 Kasım tarihine ertelendi.

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ETİKETLER
#hastane
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#Eziyet
#İstanbul Ataşehir
#Yaşam
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