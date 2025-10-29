Menü Kapat
12°
Antalya yağış altında! Şiddetli fırtınadan çatılar uçtu elektrikler kesildi

Antalya'da dün akşam saatlerinde yaşanan fırtınaya dayanamayarak yola uçan tonlarca ağırlığındaki çatının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Binanın çatısında yola savrulan devasa boyuttaki parça nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapanırken, çatının düştüğü noktada bulunan trafonun zarar görmesi nedeniyle bölgede uzun süre elektrik kesintisi yaşandı.

Antalya yağış altında! Şiddetli fırtınadan çatılar uçtu elektrikler kesildi
Turizm kenti 'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 20 dakika süren şiddetli yağış ve sırasında birçok noktada hayat olumsuz etkilenmişti. Kentin farklı noktalarında fırtına nedeniyle rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçlar araç ve insanların üzerine devrilmişti. Bir binanın çatısında bulunan tonlarca ağırlıktaki demir profil ve PVC malzemelerden yapılan yola uçmuştu.

Antalya yağış altında! Şiddetli fırtınadan çatılar uçtu elektrikler kesildi

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Binanın çatısında yola savrulan devasa boyuttaki parça nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapanırken, çatının düştüğü noktada bulunan trafonun zarar görmesi nedeniyle bölgede uzun süre yaşanmıştı. Tonlarca ağırlığındaki çatının söküm işlemleri devam ederken, fırtına sırasında çatının uçtuğu o anların hemen öncesi bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk olarak bina çatısından düşmeye başlayan beton parçaları görülürken kısa süre sonra ise ile birlikte PVC pencerelerin parçalarının işyerinin önüne düştüğü ve aynı anda elektriklerin kesilerek kaydın bittiği görüldü.

Antalya yağış altında! Şiddetli fırtınadan çatılar uçtu elektrikler kesildi
Fırtına ortasında pazarcıdan spikerlik denemesi! İzleyenler hem endişelendi hem güldü
