 Özge Sönmez

'Apartmana yeni taşınan' yaşlı çift alarmı! Komşular ihbar etti: Ekipler kapıyı kırarak girdi

Antalya'da apartmana yeni taşınan yaşlı çiftin evinden kötü kokular yayılınca komşular durumu ekiplere bildirdi. Çalınan kapı açılmayınca ekipler kapıyı kırarak içeriye girdi. Kötü kokunun kaynağı ise ekipleri şaşkına çevirdi. Canlarından endişe edilen çiftin 1,5 aydır memleketlerinde olduğu öğrenildi.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak üzerindeki bir apartmana yeni taşınan , uzun zamandır görmeyen komşuları daireden de kötü kokular yükselince iyice tedirgin oldu. Yaşlı çiftin hayatından endişe eden komşular durumu ekiplere bildirdi. Kapı açılmayınca ekipler balkon kapısını kırarak içeriye girdi.

KOKUNUN NEDENİ BELLİ OLDU

Evin içini su bastığı görülen dairede ekiplerce yapılan aramada kimseye rastlanmazken kokunun fişi çekilen buzdolabındaki buzların erimesi sonucu oluştuğu belirlendi. Bu sırada ekipleri görerek gelen yan apartmanda oturan vatandaş dairede oturan yaşlı adamı tanıdığını ve taşındıktan bir süre sonra memlekete gittiğini söyledi.

MEMLEKETLERİNDE OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Edinilen bilgiler doğrultusunda, isminin Nurettin K. olduğu öğrenilen şahsın yakınlarına telefonla ulaşan ekipleri herhangi bir olumsuzluk olmadığını ve yaşlı adamın memleketi 'da olduğunu teyit etti.
ve polis ekipleri, kırılan kilidin yenilenmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

