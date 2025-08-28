'Apartmana yeni taşınan' yaşlı çift alarmı! Komşular ihbar etti: Ekipler kapıyı kırarak girdi

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak üzerindeki bir apartmana yeni taşınan yaşlı çift, uzun zamandır görmeyen komşuları daireden de kötü kokular yükselince iyice tedirgin oldu. Yaşlı çiftin hayatından endişe eden komşular durumu ekiplere bildirdi. Kapı açılmayınca ekipler balkon kapısını kırarak içeriye girdi.

KOKUNUN NEDENİ BELLİ OLDU

Evin içini su bastığı görülen dairede ekiplerce yapılan aramada kimseye rastlanmazken kokunun fişi çekilen buzdolabındaki buzların erimesi sonucu oluştuğu belirlendi. Bu sırada ekipleri görerek gelen yan apartmanda oturan vatandaş dairede oturan yaşlı adamı tanıdığını ve taşındıktan bir süre sonra memlekete gittiğini söyledi.

MEMLEKETLERİNDE OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Edinilen bilgiler doğrultusunda, isminin Nurettin K. olduğu öğrenilen şahsın yakınlarına telefonla ulaşan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk olmadığını ve yaşlı adamın memleketi Afyonkarahisar'da olduğunu teyit etti.

İtfaiye ve polis ekipleri, kırılan kilidin yenilenmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.