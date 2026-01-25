Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Araç alacaklar dikkat! Uzman isimden kritik uyarı: Dolandırılma ihtimali ortadan kalkıyor

Uzman isimden araç alım ve satımı yapmak isteyenlere kritik bir uyarı geldi. Güvenli alışveriş sistemi ile dolandırılma ihtimalinin ortadan kalktığı kaydedildi. Peki güvenli ödeme sistemi nedir? İşte detaylar...

25.01.2026
25.01.2026
saat ikonu 09:38

Araba alım satımlarında devreye giren güvenli alışveriş sistemi sayesinde vatandaşların dolandırılma ihtimali ortadan kalkıyor. Uzmanlar, araç alırken öncelikle bilinen ve güvenilir yerlerden alışveriş yapılmasını ve mutlaka güvenli alışveriş sisteminin kullanılmasını öneriyor.

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KULLANABİLİRSİNİZ"

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde galericilik yapan satış uzmanı Gökalp İlhan, “Vatandaşlarımız araç alırken öncelikle bildikleri ve güvendikleri yerleri tercih etsinler. Alıcıların dolandırılmaması için güvenli alışveriş sistemini mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bu sistemde, araç satışı gerçekleştiği anda havuzda bekleyen para alıcı ve satıcının hesabına aktarılıyor ve böylece güvenli bir alışveriş sağlanıyor. Mağduriyet yaşanmaması adına devletimizin hayata geçirdiği bu sistemi halkımızın gönül rahatlığıyla kullanmasını istiyoruz” dedi.

#Yaşam
