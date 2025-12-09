Menü Kapat
Yaşam
 Ceyda Altun

Araç sahiplerine kritik uyarı! Akü bittiğinde bunu sakın yapmayın

Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava, araç akülerinin hızla zayıflamasına ve bitmesine neden olurken, uzmanlar vurdurma yöntemiyle çalıştırılan araçlarda yüksek maliyetli motor hasarları oluşabileceği konusunda uyardı.

09.12.2025
09.12.2025
Yurt genelinde kış aylarıyla birlikte etkisini artıran , araç sahiplerini olumsuz etkilemeye başladı. Soğuğu ile bilinen Sivas'ta ise yaşanan düşük sıcaklıklar nedeniyle birçok araçta akü zayıflaması ve akü bitmesi gibi problemler meydana geliyor. Özellikle sert rüzgârın aracın ön tarafından gelmesiyle akülerin daha hızlı zayıfladığı ifade ediliyor. Soğukta uzun süre bekleyen araçların akülerinin normalden daha çabuk güç kaybediyor. Akü bitmesinden dolayı bazı sürücüler araçlarını vurdurarak çalıştırmaya çalışırken, bu yöntemin triger kayışının kopması, yağ pompasının zarar görmesi ve zincirin kırılması gibi ciddi hasarlara yol açabiliyor. Ayrıca yanlış yapılan takviye işlemlerinin de araç elektronik aksamında büyük arızalara sebep olabileceği aktarılıyor.

Araç sahiplerine kritik uyarı! Akü bittiğinde bunu sakın yapmayın

KIŞ GELMEDEN BAKIM YAPTIRMAK ŞART

Sivas'ta elektrik ustası Seyit Hazırbulan ise sürücülere uyarılarda bulundu. Hazırbulan, araç sahiplerinin her sene kış aylarına gelmeden bakımlarını yaptırmaları gerektiğini söyleyerek, "Akü bittiği zaman teknisyen çağırılması ya da akünün sökülüp sanayiye götürülmesi gerekiyor" dedi.

Araç sahiplerine kritik uyarı! Akü bittiğinde bunu sakın yapmayın

"KONTROL ETTİRMELERİ GEREKİYOR"

Aküsü biten aracı vurdurmanın zararlarını söyleyen Seyit Hazırbulan, "Akü tasarrufu için kışın otomobillerin her gün çalışması gerekiyor. Yatan otomobillerin de yerine göre garajda ya da dışardaki araçların haftada bir gün çalışması gerekiyor. Normalde dışarda duran araçların her gün çalışması gerekiyor. Aküsü biten araçlara baktırmaları lazım, her sene kış aylarına girmeden önce bakım yaptırmaları gerek. Arabaların marşlama olayına baktırmaları lazım ki sağlıklı çalışsın. Şarjlarına, marşlarını kontrol ettirmeleri gerekir. Tabi kışın soğukta durduğu zaman akü çekiyor. Sert rüzgar aracın ön tarafından geldiği zaman akü daha çok zayıflıyor. Araçları vurdurunca triger koparması, yağ pompasını bozması hatta zincir kırması gibi çok büyük olumsuzluklar meydana geliyor. Bilinçsiz yapıldığı için bu da vatandaşların zararına oluyor. Özellikle araçları takviye ederken kutup başlarını ters tutmaları şarj dinamosunu patlatabiliyor. Akü bittiği zaman teknisyen çağırılması ya da akünün sökülüp sanayiye götürülmesi gerekiyor. Kutup başlarını takviye ettiğin zaman artıya artı, eksiye eksi olması gerekiyor. Ters tutulduğu zaman şarj dinamosu patlar" dedi.

