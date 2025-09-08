Menü Kapat
TGRT Haber
 Baran Aksoy

Aracının lastiğini tamir ediyordu... Feci şekilde can verdi

Antalya’nın Serik ilçesinde 61 yaşındaki yaşlı adam, traktör ile kamyonet arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.

08.09.2025
08.09.2025
08.09.2025

'nın saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda; Hasan Öz kendisine ait kamyonetin patlak olan lastiğini tamir etmek istedi. Aracın el frenini çekmeyi unutan Öz, lastikle uğraştığı esnada kamyonetin aniden geriye doğru hareket etmesi sonucu aynı bahçede bulunan kendisine ait ile kamyonet arasında sıkıştı.

Aracının lastiğini tamir ediyordu... Feci şekilde can verdi

CANSIZ BEDENİ ARADA KALDI

Yakınlarının kendisinden haber alamayınca bahçeye gittiklerinde Hasan Öz’ün iki araç arasında cansız halde görmeleri ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracının lastiğini tamir ediyordu... Feci şekilde can verdi

Sağlık ekipleri tarafından iki araç arasından çıkartılan Öz’ün olay yerinde öldüğünü belirledi. Cumhuriyet Savcısının ilk incelemesinin ardından cenaze Antalya Adli Tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

