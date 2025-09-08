Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Elazığ'da dehşet! Kardeşini defalarca bıçakladı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kardeş kavgasında kan aktı. Defalarca bıçaklanan genç ağır yaralandı. Ağabeyini bıçaklayan A.E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elazığ'da dehşet! Kardeşini defalarca bıçakladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 16:35

'ın ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 21 yaşındaki T.B. ve 17 yaşındaki kardeşi A.E.B. arasında henüz bilinemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine T.B., kardeşi tarafından defalarca bıçaklandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da dehşet! Kardeşini defalarca bıçakladı

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralı ağabey, polis aracı ile Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan şahıs, Elazığ'a sevk edildi. Ağabeyini bıçaklayan A.E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Candan kardeşlerin yargılandığı davada yeni gelişme! Tahliyeler var
İzmir karakol saldırısında anne ve babaya gözaltı! İfadesi şoke etti: 'Eğer sürdürseydi...'
ETİKETLER
#kavga
#elazığ
#aile içi şiddet
#bıçaklama
#gözaltı
#Karakoçan
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.