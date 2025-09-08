Elazığ'da dehşet! Kardeşini defalarca bıçakladı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 21 yaşındaki T.B. ve 17 yaşındaki kardeşi A.E.B. arasında henüz bilinemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine T.B., kardeşi tarafından defalarca bıçaklandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralı ağabey, polis aracı ile Karakoçan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan şahıs, Elazığ'a sevk edildi. Ağabeyini bıçaklayan A.E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.