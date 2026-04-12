Yurdun doğu bölgesinde özellikle Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde hava sıcaklıklarının düşük olması ve yer yer kuvvetlenen kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Arada sadece 24 saat var: Hem kar esareti ve hem deniz keyfi yaşanıyor Doğu'da yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken, Muğla'da 16 derecelik havada denize girilmesi dikkat çekti. Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde düşük hava sıcaklıkları ve yer yer kuvvetlenen kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde öğleden akşam saatlerine kadar kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (5-15 cm), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı bekleniyor. Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde 16 derecelik havada denize girenler oldu ve sahilde yoğunluk yaşandı. Akyaka Kadın Azmağı'nda tekne turları hareketlendi.

ÇIĞ VE ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI

Zirai don, buzlanma ve don olayı uyarısında bulunan uzmanlar vatandaşları tedbirli olması konusunda uyarırken, çığ uyarısı da bir kez daha yinelendi. Uyarıda "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.



Kuvvetli yağış uyarısı yapan meteoroloji uzmanları, "Öğle saatlerinden itibaren, akşam saatlerine kadar Erzurum, Ardahan ve çevrelerinde yağışların, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (5-15 cm), yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması tahmin edildiğinden, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi, kuvvetli yağmur beklenen yerlerde ise sel riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde açıklama yaptı.

HAVA SICAKLIĞI 16 DERECEYİ BULUNCA DENİZE GİRDİLER

Diğer yandan dün Muğla’nın Akyaka Mahallesi’nde 16 derecelik havaya aldırmayan bazı vatandaşlar denize girerken, sahildeki yoğunluk ise sezonun erken hareketlendiğini gösterdi.

Özellikle günübirlik tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Akyaka sahili, sezon öncesinde hareketlenmeye başladı. Serin havaya rağmen denize giren vatandaşlar dikkat çekerken, sahilde yürüyüş yapanlar ve güneşlenenler de görüldü. Bahar aylarında yaşanan bu hareketlilik, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Akyaka’da turizm yoğunluğunun artacağının habercisi olarak değerlendiriliyor. Akyaka Kadın Azmağı olarak bilinen bölgede de tekne turları hareketlendi. Vatandaşlar azmakta tekne turunda doğa ile iç içe yolculuk yapmaya başladı. Tekne kaptanlarından Şadi Durmaz; "Sezonumuz yavaş yavaş açılıyor. Güzel yağmurlar yağdı. Bölgemiz güzeldir. Turlarımıza başladık yavaştan. Ülkemize ve turizm camiasına kazasız belasız bir sezon dilerim" dedi.