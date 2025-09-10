Artvin'de heyelan! Facianın eşiğinden dönüldü: Dev kayaların düştüğü yol ulaşıma kapandı

Yağışların bir süredir etkili olduğunu Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde çok sayıda heyelana meydana geldi. En son bu sabah Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Kopmuş mevkiinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları karayoluna düştü.

AFAD VE JANDARMA BÖLGEDE

Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇ OLMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Ekipler, iş makineleriyle yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, heyelanın meydana geldiği sırada yolda araç bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.