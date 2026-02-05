Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Asırlık hasret sona erdi! Ermeni katliamından kaçan ailenin torunları 108 yıl sonra buluştu

Günümüzde Bingöl’ün Kiğı ilçesindeki İlbeyi köyünde yaşarken, 1918 yılında Ermenilerin katliamlarından kaçan Çevik ailesinin çocukları ve torunları, 108 yıl sonra ilk defa buluştu. Mersin'de gerçekleşen buluşmada kuzenlerin yanı sıra 6. kuşağa kadar torunlar yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Asırlık hasret sona erdi! Ermeni katliamından kaçan ailenin torunları 108 yıl sonra buluştu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 17:29

1918 yılında Erzurum'a bağlı olan ve daha sonra Bingöl'e geçen Kiğı ilçesine bağlı İlbeyi köyünde Ermenilerin yaptığı katliam bir ailenin farklı şehirlere dağılmasına yol açtı. Yıllar içerisinde farklı bölgelerde yaşamaya devam eden ailenin üyeleri yaptıkları sıkı araştırmanın ardından ’de bir araya geldi.

Asırlık hasret sona erdi! Ermeni katliamından kaçan ailenin torunları 108 yıl sonra buluştu

HEM KUZENLER HEM DE 6. KUŞAĞA KADAR TORUNLAR BULUŞTU

Erdemli ilçesinde yaşayan ve katliamdan kaçanların torunu olan Ziya Çevik, araştırmaları sonucu 1957'de vefat eden dedesi Ali Çevik'in 2009 yılında hayatını kaybeden kız kardeşi Adile Çağlı'nın İstanbul'da yaşayan oğlu 78 yaşındaki Ali Çağlı'ya ulaştı. Bir aylık görüşmeler sonrasında Ali Çağlı, ailesiyle Mersin'e geldi. Bugün hem hala ve dayı oğulları hem de 6. kuşağa kadar torunlar buluşarak 108 yıllık özlemi giderdi. Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ile İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Esat Can Öztürk de buluşmaya eşlik etti.

Asırlık hasret sona erdi! Ermeni katliamından kaçan ailenin torunları 108 yıl sonra buluştu

YILLAR SONRA AKRABALARI İLE TANIŞTILAR

Yıllar sonra akrabaları ile tanıştığı için gözyaşı döken torunlardan Durdane Çevik, çok büyük heyecan yaşadığını söyledi. İstanbul'dan gelen aile üyelerinden Gülşen Çağlı, yıllar sonra akrabaları ile ilk kez görüştüklerini ve çok mutlu olduklarını ifade etti.

Asırlık hasret sona erdi! Ermeni katliamından kaçan ailenin torunları 108 yıl sonra buluştu

“108 SENEDİR YAN YANA GİBİYİZ”

Bingöllü olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını anlatan 78 yaşındaki Ali Çağlı ise, "108 yıl sonra akrabalarımla görüştüm. Bu kalabalık bana güç verdi. Hayatımda beklemediğim bir durumu yaşıyorum. Çok duyguluyum. Kan bağımız olduğu için sanki 108 senedir yan yana gibiyiz, yabancılık çekmedik. Beni buldular, aradılar. Bizler de ziyaretlerine geldik. İnşallah onlar da Bingöl'de kendi dedelerinin köylerine gelirler. Daha mutlu oluruz ve bağlarımız sıklaşır. Köyde herkes akraba sayılır" dedi.

Asırlık hasret sona erdi! Ermeni katliamından kaçan ailenin torunları 108 yıl sonra buluştu

“TARİHTE EŞİ BENZERİ NADİR OLAN BİR DURUM”

1918'deki Ermeni katliamı sırasında değirmencilik yapan dedesinin Adana'ya, oradan da Mersin'in Erdemli ilçesine yaralı halde geldiği süreci anlatan torunlardan Ziya Çevik, atalarının nerden geldiğini merak edip araştırdıklarını ifade etti. Dedesinin köyünün daha önce Erzurum'a bağlı olan, şu anda Bingöl'ün Kiğı ilçesi sınırlarında yer alan İlbeyli köyü olduğunu belirten Çevik, sosyal medya üzerinden yaptıkları araştırmayla dedesinin kız kardeşinin çocuğu olan Ali Çağlı'ya ulaştıklarını söyledi. Çevik, "Burada 1918'den sonra 108 yıl aranın ardından dedemin ve 6. kuşağa kadar olan çocuklarının buluşması oldu. Aradan 108 yıl geçmiş. Aradan bir asır geçmiş. Tarihte eşi benzeri nadir olan bir durum. Bunun kelimelerle ifadesi yok, yaşanması gerekiyor" diye konuştu.

Asırlık hasret sona erdi! Ermeni katliamından kaçan ailenin torunları 108 yıl sonra buluştu

“KATLİAMDA ERZURUM’DAN MERSİN’E KAÇMIŞ”

Ermenilerin katliamı sırasında babasının Erzurum'dan Mersin'e gelerek Tabureli köyüne yerleştiğini belirten Mehmet Çevik, "Ben 1937 doğumluyum. Bugün halamın oğlu ile tanıştım. Sohbet ettik, birbirimizle hasret giderdik" diye konuştu.

Atalarının oğulları ve torunlarıyla ilk defa bugün buluştuklarını vurgulayan torunlardan Ahmet Öğer, diğer akrabalarını da arayıp bulup bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.

Asırlık hasret sona erdi! Ermeni katliamından kaçan ailenin torunları 108 yıl sonra buluştu

2 KARDEŞİN İZİNİ BULUNAMADI

Öte yandan vefat eden Ali Çevik ile Adile Çağlı'nın 5 kardeş olduğu ve hep birlikte Ermenililerin katliamından kaçtıkları belirtildi. Kardeşlerden vefat eden Elif'in de kızına ulaşıldığı ancak Adana'ya geldikten sonra bağları kopan Haydar ile Gülizar Çevik'e ait bir iz bulunamadığı, onların çocuklarına da ulaşmak için çalışma yapıldığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mersin'de selin bilançosu ortaya çıktı! Afetle ilgili açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mersin'de sel felaketi: Caddeler göle döndü, vatandaşlar panikle böyle kaçıştı!
ETİKETLER
#mersin
#Ermeni Katliamı
#Aile Buluşması
#Tarihi Kavuşma
#Akraba Arama
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.