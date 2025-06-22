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 | Bengü Sarıkuş

Aşk tuzağıyla 444 bin TL’lik vurgun! Erkek kılığına girip kaçtı

Samsun’da evlenme vaadiyle kandırılan 48 yaşındaki B.Ş., Azeri uyruklu iki kadına 444 bin TL’lik altın aldırtıldı. Kadınlardan biri, tuvalette erkek kılığına girip altınlarla kaçtı. Diğer kadın K.S. gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaçan şüpheli T.I. ise aranıyor.

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Aşk tuzağıyla 444 bin TL’lik vurgun! Erkek kılığına girip kaçtı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 17:24

Samsun'da bir kişi evlilik vaadiyle kuyumcudan 444 bin liralık altın aldırılarak dolandırılırken, kadınların gittikleri tuvaletlerde kıyafet değiştirip kaçtıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kadın gözaltına alındı.

Aşk tuzağıyla 444 bin TL’lik vurgun! Erkek kılığına girip kaçtı


Edinilen bilgiye göre, evlenmek isteyen B.Ş. (48) adlı şahsa 2 ay önce telefonla ulaşan Azeri uyruklu bir kadın, bir arkadaşının kendisiyle evlenebileceğini söyleyip buluşma teklifinde bulundu. 20 Haziran 2025 tarihinde saat 13.50 sıralarında Samsun Otogarı’nda gerçekleşen buluşmaya T.I. (28) ve K.S. (28) adlı Azeri uyruklu 2 kadın eşlik etti. 2 kadın B.Ş. ile birlikte bir AVM’ye gidip buradaki kuyumcudan 444 bin TL değerinde altın aldılar.

Aşk tuzağıyla 444 bin TL’lik vurgun! Erkek kılığına girip kaçtı

Altınları evlenecek olan T.I. teslim aldı. B.Ş. ve T.I., K.S. adlı kadını otogara bırakıp AVM'ye geri döndüler. T.I. kendisiyle evlenmek isteyen B.Ş.'den kurtulup 444 bin liralık altınlarla kaçmak için tuvalete girdi ve ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan B.Ş. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası incelemelerinde, T.I.'nın tuvaletten şapka ve gözlük takıp, erkek kıyafetleriyle çıktığını ve dolmuşa binip kaçtığını tespit etti.

Aşk tuzağıyla 444 bin TL’lik vurgun! Erkek kılığına girip kaçtı

Polis, otogar güvenlik kamerası görüntüsünü incelediğinde ise diğer şüpheli kadın K.S.'nin de terminal tuvaletinde kıyafet değiştirip başını açtığını, ardından ticari taksiyle İlkadım ilçesinde bir adrese gittiğini belirledi. Dolandırıcılık Büro ekipleri, olayla ilgili Azeri uyruklu K.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. T.I.'nın ise yakalanmasına çalışılıyor. Polisteki sorgılanması tamamlanan K.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen K.S. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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