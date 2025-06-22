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 | Bengü Sarıkuş

Skandal olay! Yüzde 90 engelli vatandaşı acımasızca dövdüler!

Konuşamayan ve kendi ihtiyaçlarını gideremeyen yüzde 90 engelli vatandaş, akrabası tarafından acımasızca darp edildi. Kanlar içinde kalan vatandaşın şiddet görme gerekçesi de tepki çekti.

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Skandal olay! Yüzde 90 engelli vatandaşı acımasızca dövdüler!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 16:57

Bolu'da yüzde 90 engelli 45 yaşındaki Murat Kepil'in, "çocuklar rahatsız oluyor" gerekçesiyle akrabası tarafından darp edildiği iddia edildi. Kepil'in konuşamadığını söyleyen teyzesi Hatice Kurnaz, "Dizleri, omuzları ve yüzü yara içinde. Kendisi zaten yüzde 90 engelli. Konuşamaz, duyar ve kendi ihtiyaçlarını kendi yapamaz. Ablası bakıyor ona. Bizim hala bebeğimiz gibi" dedi.

Skandal olay! Yüzde 90 engelli vatandaşı acımasızca dövdüler!

Olay, dün Elmalık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzde 90 engelli Murat Kepil (45), akrabası B.Y.'nin evine giderek, camı tıklattı. Bu sırada evde bulunan akrabası B.Y.'nin, çocuklarının rahatsız olduğunu öne sürerek Kepil'i darp ettiği iddia edildi. Kanlar içinde kalan Kepil, korku içinde evden ayrılarak bakkalın yanına gitti. Murat Kepil, köy bakkalı tarafından karakola götürüldü. Olay sonrası darp raporu alınarak, B.Y.'den şikayetçi olundu. Konuşamayan Kepil'in, çocukluk yıllarında B.Y.'nin ikamet ettiği evde kaldığı, akrabalarının yanına her gittiğinde de kendisine yemek verildiği ve yine bu düşünceyle eve gittiği öğrenildi.

Skandal olay! Yüzde 90 engelli vatandaşı acımasızca dövdüler!

DARP RAPORU ALINDI

Murat Kepil'in teyzesi Hatice Kurnaz, "Ben olayı sonradan duydum. Bakkal karakola götürmüş. Karakolda ifade almamışlar. Ardından karakola gittim ve neden ifade almadıklarını sordum. Bana, 'Biz gerekeni yaptık, yapacak bir şey yok' denildi. Bende bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Durumu anlattım, onlar da bizi jandarmaya yönlendirdi ve darp raporu aldık" dedi.

Skandal olay! Yüzde 90 engelli vatandaşı acımasızca dövdüler!

"KONUŞAMAZ, DUYAR VE KENDİ İHTİYAÇLARINI KENDİ YAPAMAZ"

Kepil'in çocukluk yıllarında B.Y.'nin ikamet ettiği evde kaldığını söyleyen Kurnaz, "Murat, o evi unutmadığı için sürekli giderdi. Ona yemek de veriyorlardı. Akraba oldukları için yine gitmiş, camı tıklatmış. Onun için dövülmüş bu çocuk. O eve sürekli giderdi. Dizleri, omuzları ve yüzü yara içinde. Kendisi zaten yüzde 90 engelli. Konuşamaz, duyar ve kendi ihtiyaçlarını kendi yapamaz. Ablası bakıyor ona. Bizim içinde hala bebeğimiz gibi. Şikayetçiyiz. Adalet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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