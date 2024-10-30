Aslan balığını ölü sandı, dokunca hastanelik oldu! "Çok değişik bir acıydı"

30 Ekim 2024 10:39 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:39

Antalya'da amatör balıkçılık Çağdaş Şaşmaz, ölü zannettiği ve eliyle dokunduğu zehirli aslan balığının dikenleri parmağına battı. Parmağı neredeyse iki katına kadar şişen Şaşmaz, hemen hastanenin yolunu tuttu. Balığın zehirli dikeninin battığı anlar su altı kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şifadan çok zehir saçıyor! Uzmanından kritik uyarı: Kansere neden oluyor

Şifadan çok zehir saçıyor! Uzmanından kritik uyarı: Kansere neden oluyor

Antalya​ Gazipaşa’da amatör balıkçılık ve serbest dalış yapan Çağdaş Şaşmaz, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının dikeninin parmağına batması sonucu büyük bir acı yaşadı. Parmağı hızla şişen Şaşmaz, hemen karaya çıkıp hastanenin yolunu tuttu. Hastanede tedavi edilen Şaşmaz, vatandaşlara aslan balıklarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

O anları anlatan Şaşmaz, “Suya girdikten yaklaşık yarım saat sonra taşlık alana vardım ve taşların altında birçok aslan balığı gördüm. Birkaç keşif dalışından sonra avlanmaya başladım ve üç-dört tane balık avladım. Son avladığım balık ölmüş gibi görünüyordu, ama şoktaymış. Ağız kısmından tutmaya çalıştığım anda, sırtındaki iki zehirli diken başparmağıma saplandı. O anda çok yoğun bir acı hissettim" dedi.

"İLK BİRKAÇ SAAT YOĞUN BİR AĞRI VE ACI YAŞADIM"

İlk anda eldivenimi çıkarıp parmağını sıktığını ve kan aktığını gördüğünü söyleyen Şaşmaz, "Yararı olur düşüncesiyle parmağıma lastik sardım ve hızla karaya döndüm. Hastaneye ulaştığımızda serumla gerekli ilaçları verdiler. İlk birkaç saat yoğun bir ağrı ve acı yaşadım" ifadelerini kullandı.

"PARMAĞIM GARİP BİR ŞEKİLDE ŞİŞMEYE BAŞLADI"

Ağrılarının hastaneden çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra hafiflediğini belirten Şaşmaz, “Parmağım garip bir şekilde şişmeye başladı. Ertesi gün şişlik daha da artınca tekrar hastaneye gittim ve enjektörle şişliği boşalttılar. Şu an bir ağrım yok. Yanımda arkadaşım olmasaydı sonuçlar daha kötü olabilirdi. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamam. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum,” diye konuştu.