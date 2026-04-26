 Baran Aksoy

Asya Karakuş'tan 7 gündür haber yok! Aileye sahte hesaplardan mesajlar geliyor

İzmir'in Buca ilçesinde yüzde 25 zihinsel engelli 15 yaşındaki Asya Karakuş'tan 7 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları devam ederken gözü yaşlı anne, evladının birileri tarafından alıkonulduğunu belirterek yardım istedi.

Asya Karakuş'tan 7 gündür haber yok! Aileye sahte hesaplardan mesajlar geliyor
26.04.2026
26.04.2026
İzmir'in Buca ilçesinde yüzde 25 zihinsel engelli olan 15 yaşındaki Asya Karakuş, 20 Nisan’da iş yerinden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kayıp kızın Buca ve Bornova civarında görüldüğünü belirledi.

HABERİN ÖZETİ

Asya Karakuş'tan 7 gündür haber yok! Aileye sahte hesaplardan mesajlar geliyor

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İzmir'in Buca ilçesinde 20 Nisan'dan beri kayıp olan yüzde 25 zihinsel engelli 15 yaşındaki Asya Karakuş'un ailesi, kızlarının kaçırıldığından şüpheleniyor ve sahte sosyal medya hesaplarından tehdit mesajları alıyor.
Asya Karakuş, 20 Nisan'da iş yerinden ayrıldıktan sonra kayboldu.
Güvenlik kameraları, Karakuş'un Buca ve Bornova civarında görüldüğünü ve saat 22.00 sıralarında Bornova'da olduğunu gösterdi.
Karakuş adına açılan sahte sosyal medya hesaplarından aileye, kayıp ilanlarının kaldırılması yönünde tehdit mesajları gönderildi.
Anne Nesrin Doğan, kızının kendi isteğiyle gidebilecek durumda olmadığını ve alıkonulduğundan şüphelendiğini belirtti.
Olayla ilgili iş arkadaşı ve eski nişanlısının da aralarında bulunduğu 3 kişinin ifadesi alındı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Görüntülerde bir erkekle kısa süre konuştuğu ve ardından şüpheli kişinin yanından ayrıldığı tespit edilen Karakuş’un, en son saat 22.00 sıralarında Bornova ilçesindeki Küçükpark civarında olduğu öğrenildi.

Asya Karakuş'tan 7 gündür haber yok! Aileye sahte hesaplardan mesajlar geliyor

SAHTE HESAPLARDAN MESAJLAR GÖNDERİLDİ

Olay günü Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan anne Nesrin Doğan, durumu öğrenir öğrenmez Turgutreis Jandarma Karakolu’na kayıp başvurusunda bulundu. Daha sonra İzmir’e gelerek emniyet güçleriyle koordineli biçimde arama çalışmalarına katıldı. Bu süreçte Asya adına açılan sahte sosyal medya hesaplarından aileye mesajlar gönderilmeye başlandı. Mesajlarda kayıp ilanlarının ve sosyal medya paylaşımlarının kaldırılması talep edildi. Aile ise kızlarının kendi isteğiyle gitmiş olmasının mümkün olmadığını, bu mesajların başka bir şüpheli tarafından gönderildiğini öne sürdü.

Asya Karakuş'tan 7 gündür haber yok! Aileye sahte hesaplardan mesajlar geliyor

"BEN ASYA, BEN İYİYİM. BENİ ARAMAYIN' ŞEKLİNDE MESAJ GELDİ"

Kızının 20 Nisan akşamı iş yerinden çıktıktan sonra kaybolduğunu belirten anne Nesrin Doğan, "Olay tarihinde ben Bodrum'daydım. Ablası kendi imkanlarıyla ulaşmaya çalışıyor. Ulaşamayınca bana haber verildi. Asya isminde sahte bir hesaptan bize 'Ben Asya, ben iyiyim. Beni aramayın' şeklinde mesaj geldi. Arıyoruz, telefonlara cevap verilmiyor. Ablasının sosyal medya hesabına 'Ararsanız engellerim' yazıldı. Daha sonra 'Tüm ilanların hepsini kaldıracaksınız. Eğer kaldırmazsanız benden hiçbir şekilde haber alamazsınız' şeklinde tehdit mesajları geldi. Asya yazmıyor bunu, başkası yazıyor" dedi.

Asya Karakuş'tan 7 gündür haber yok! Aileye sahte hesaplardan mesajlar geliyor

"ALIKONULDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYORUM"

Sosyal medyaya yansıyan ve kızının yüzünde darp izleri olduğu iddia edilen bir fotoğrafın kendilerine gönderildiğini anlatan Doğan, "Kelime arasında ablasına bir cümle kullanıyor. Ablası o kelimeden sonra Asya'nın olmadığını anlıyor. Ablası 'Bu sen değilsin. Sen kimsin, seni anandan doğduğuna pişman edeceğim. Çocuk kaçırma suçunu biliyor musun?' diyor. Hemen ardından hesap engelleniyor ve siliniyor. Benim kızım kendi iradesiyle gidebilecek bir çocuk değil. Yüzde 25 oranında zihinsel engelli ve zeka geriliği olan bir çocuk. Evde gece tek başına kalamaz. Buna mutlaka yardım eden bir yetişkin olduğuna inanıyorum. Çocuğumun alıkonulduğu şüphesiyle hareket ediyorum" ifadelerini kullandı.

Asya Karakuş'tan 7 gündür haber yok! Aileye sahte hesaplardan mesajlar geliyor

"3 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI"

Olayla ilgili şüphelendiği kişileri emniyete bildirdiğini söyleyen Doğan, "Emniyette ifadesine başvurulan 3 kişi var. Bunlardan birisi iş arkadaşı, diğeri eski nişanlısı. Kamera görüntülerinde kızımı Buca Üçkuyular Meydanı'ndan arabaya bindirip Bornova Küçükpark'a kadar götüren bir şüpheli şahıs daha var. Güvenlik kamerasında orada bir telefon alışverişi olduğunu görüyoruz. Polisler detaylı olarak inceliyor. Ben ilaçlarla ayakta kalıyorum. Kızımın acilen bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

