ATM'den para çekerken dikkat! Tanınmamak için kılık değiştiriyorlardı!

Diyarbakır'da ATM önlerinde bekleyip işlem yapamayan vatandaşları gözlerine kestiren "ATM fareleri" yakayı ele verdi. Şüpheliler, mağdurlardan hesap kartı şifresini öğrendikten sonra işlem esnasında ATM‘nin kartı yuttuğunu söyleyerek, mağdurları banka içerisine yönlendirmek suretiyle kaçtı. Şüpheliler, ATM'lerden yardım esnasında öğrendikleri şifreleri başka yerlerde kullanarak parayı çekti. Şüphelilerin tanınmamak için maske taktıkları, olaydan sonra hastane tuvaletlerinde kıyafet değiştirdikleri, kaçmak içinse yangın merdiveni kullandıkları tespit edildi. Önce şüphelilerin kimlikleri tespit edildi, ardından operasyon için düğmeye basıldı.