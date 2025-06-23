Markette hırsızlık anı kamerada! Et ve mangalı böyle çaldılar

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki hırsızlık olayı kameralara yansıdı. Kazımkarabekir Mahallesi İmam Hatip Lisesi Bulvarı'ndaki bir markete gelen kimliği belirsiz biri kadın 2 kişi, bir paket pirzola ve bir paket köfte aldıktan sonra parasını ödemeden dışarı çıktı. Marketin kapısında bir süre konuşan şüpheliler, bir de mangal alıp kayıplara karıştı. Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibinin şikayetçi olacağı öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.