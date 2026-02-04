Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

AVM önünde bomba paniği! Yol trafiğe kapatıldı, valiz fünye ile patlatıldı

Aydın'da bir alışveriş merkezinin önündeki durağa bırakılan valiz paniğe neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, valizi fünyeyle patlattı. Valizden kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 13:31

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezi önündeki durağa bırakılan valiz ekipleri alarma geçirdi. Uzun süre valizi gelip alan olmayınca bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

AVM önünde bomba paniği! Yol trafiğe kapatıldı, valiz fünye ile patlatıldı

BOMBA İMHA EKİBİ GÖNDERİLDİ

Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, incelemelerin ardından bölgede güvenlik önlemi aldı ve olay yerine bomba imha ekibi gönderildi.

AVM önünde bomba paniği! Yol trafiğe kapatıldı, valiz fünye ile patlatıldı

Muğla Karayolu da bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

AVM önünde bomba paniği! Yol trafiğe kapatıldı, valiz fünye ile patlatıldı

VALİZ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Bomba imha uzmanı, valizi fünye yardımıyla kontrollü bir şekilde patlattı. Valizden kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.

#Yaşam
