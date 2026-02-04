AVM önünde bomba paniği! Yol trafiğe kapatıldı, valiz fünye ile patlatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezi önündeki durağa bırakılan valiz ekipleri alarma geçirdi. Uzun süre valizi gelip alan olmayınca bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

BOMBA İMHA EKİBİ GÖNDERİLDİ

Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, incelemelerin ardından bölgede güvenlik önlemi aldı ve olay yerine bomba imha ekibi gönderildi.

Muğla Karayolu da bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

VALİZ KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Bomba imha uzmanı, valizi fünye yardımıyla kontrollü bir şekilde patlattı. Valizden kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.