AVM tuvaletinde rezalet olay! Kabinin altındaki telefonu gören kadın çığlığı bastı

Edirne'de Erasta Alışveriş Merkezi'nde (AVM) hem çalışanları hem de vatandaşları tedirgin eden bir olay yaşandı. Erasta AVM'de görev yapan kadın bir çalışan, bayanlar tuvaletinde bulunduğu sırada yan kabinden ayaklarının altına doğru cep telefonu uzatıldığını gördü.

ÇIĞLIKLA KABİNDEN FIRLADI

Cep telefonunu görünce büyük bir panikle çığlık atarak tuvaletten çıkan kadın, güvenlikten yardım istedi. Kısa süren kovalamaca sonrasında 2 kişi oldukları belirlenen şahıslar kaçmayı başardı.

YANLIŞ KİŞİ YAKALANDI

Daha sonra yapılan çalışmalarla M.Ö. (21) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan M.Ö.'nün eylemi gerçekleştiremediği, telefonunda yapılan kontrollerde anlaşıldı. M.Ö. daha sonra serbest bırakıldı.

BU İLK DEĞİLMİŞ...

Aynı alışveriş merkezinde benzer bir olayın daha önce de yaşandığı öğrenildi. O olayda ise bir erkek şahsın, yine bayanlar tuvaletinde kabinin üst kısmından elini uzatarak cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı, durumu fark eden kadınların tepkisi üzerine şahsın kaçtığı ifade edildi.