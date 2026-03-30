Avrupa'da saat kaç? Türkiye’de yaz saati uygulaması hâlâ var mı: saatler ileri alındı mı?

Yaz saati uygulaması kapsamında, ilkbahar aylarında saatler bir saat ileri alınırken, sonbaharda tekrar bir saat geri alınır. Avrupa’da saatler önümüzdeki günlerde bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçilecek. Bu uygulamanın temel amacı, gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamaktır. Peki, Türkiye’de saatler bu kapsamda bir saat ileri alındı mı? İşte yaz saati uygulamasına geçiş ile ilgili tüm detaylar ve son gelişmeler…
Avrupa ülkelerinin yaz saatine geçmesiyle birlikte, Türkiye ile aralarındaki saat farkı bir saat azalacak. Örneğin, Almanya ile Türkiye arasındaki fark 2 saatten 1 saate düşecek. Bu değişiklik, özellikle uluslararası görüşmeler ve seyahat planları yapanlar için önemli bir etkisi olacak.
Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması devam ettiği için saatler ileri veya geri alınmıyor. 2016 yılından bu yana yıl boyunca aynı saat dilimi (UTC+3) kullanılıyor.
Türkiye’de yaz saati uygulaması 2016 yılında kaldırıldı ve artık saatler bahar ve sonbaharda ileri-geri alınmıyor. Karar, enerji tasarrufu beklentilerinin karşılanmaması ve halkın biyolojik ritminin olumsuz etkilenmesi nedeniyle alındı. Saat değişikliklerinin özellikle sabahları uyanma ve günlük rutinleri zorlaştırması, uygulamanın kaldırılmasındaki en önemli faktörlerden biri oldu. Böylece Türkiye, yıl boyunca sabit GMT+3 saat dilimini kullanmaya başladı.