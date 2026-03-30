Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Avrupa'da saat kaç? Türkiye’de yaz saati uygulaması hâlâ var mı: saatler ileri alındı mı?

Yaz saati uygulaması ile ilgili son gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu uygulama, gün ışığından daha fazla yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla saatlerin belirli dönemlerde bir saat ileri alınmasını içeriyor. Her yıl bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen yaz saati uygulaması, özellikle günlük yaşamın planlanması ve enerji tüketimi açısından önem taşıyor. Peki, yaz saati uygulamasına geçiş tam olarak ne zaman gerçekleşiyor? Türkiye’de saatler bu kapsamda bir saat ileri alındı mı? İşte tüm detaylar…

GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 11:19

Yaz saati uygulaması kapsamında, ilkbahar aylarında saatler bir saat ileri alınırken, sonbaharda tekrar bir saat geri alınır. Avrupa’da saatler önümüzdeki günlerde bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçilecek. Bu uygulamanın temel amacı, gün ışığından daha fazla yararlanmak ve sağlamaktır. Peki, Türkiye’de saatler bu kapsamda bir saat ileri alındı mı? İşte yaz saati uygulamasına geçiş ile ilgili tüm detaylar ve son gelişmeler…

Avrupa'da yaz saati uygulamasına geçilirken Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasının devam etmesiyle saatler ileri alınmıyor.
Avrupa ülkelerinin yaz saatine geçmesiyle Türkiye ile aralarındaki saat farkı bir saat azalacak.
Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması devam ettiği için saatler ileri veya geri alınmıyor.
2016 yılından bu yana Türkiye'de yıl boyunca aynı saat dilimi (UTC+3) kullanılıyor.
Türkiye'de yaz saati uygulaması 2016 yılında kaldırıldı ve saatler artık bahar ve sonbaharda ileri-geri alınmıyor.
SAAT FARKI AZALIYOR

Avrupa ülkelerinin yaz saatine geçmesiyle birlikte, Türkiye ile aralarındaki saat farkı bir saat azalacak. Örneğin, Almanya ile Türkiye arasındaki fark 2 saatten 1 saate düşecek. Bu değişiklik, özellikle uluslararası görüşmeler ve seyahat planları yapanlar için önemli bir etkisi olacak.

TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması devam ettiği için saatler ileri veya geri alınmıyor. 2016 yılından bu yana yıl boyunca aynı saat dilimi (UTC+3) kullanılıyor.

YAZ SAATİ NE ZAMAN KALDIRILDI?

Türkiye’de yaz saati uygulaması 2016 yılında kaldırıldı ve artık saatler bahar ve sonbaharda ileri-geri alınmıyor. Karar, enerji tasarrufu beklentilerinin karşılanmaması ve halkın biyolojik ritminin olumsuz etkilenmesi nedeniyle alındı. Saat değişikliklerinin özellikle sabahları uyanma ve günlük rutinleri zorlaştırması, uygulamanın kaldırılmasındaki en önemli faktörlerden biri oldu. Böylece Türkiye, yıl boyunca sabit GMT+3 saat dilimini kullanmaya başladı.

