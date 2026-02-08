Menü Kapat
TGRT Haber
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Aydın Efeler’de kan donduran olay! 80 yaşındaki Çakaloğlu çifti evlerinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Turgut ve Nuran Çakaloğlu çifti, kendilerinden haber alamayan doktor oğulları tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Komşuların gece saatlerinde evden kavga sesleri duyduğu iddia edilirken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
21:22
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
21:24

Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki müstakil dubleks bir evde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, doktor olduğu öğrenilen Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 80 yaşlarındaki Turgut ve Nuran Çakaloğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Çakaloğlu çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Aydın Efeler’de kan donduran olay! 80 yaşındaki Çakaloğlu çifti evlerinde ölü bulundu

GECE EVDEN KAVGA SESLERİ GELMİŞ

Komşularının gece saatlerinde evden kavga sesleri duyduklarını iddia ettiği Çakaloğlu çiftinin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Aydın Efeler’de kan donduran olay! 80 yaşındaki Çakaloğlu çifti evlerinde ölü bulundu
