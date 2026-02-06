Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cerrahpaşa doktoru Zeynep Sude Taş evinde ölü bulundu

Cerrahpaşa Tıp Fakültes'inde görevli doktor Zeynep Sude Taş, evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken doktor, memleketi Datça'da toprağa verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 17:56

Bir süredir Zeynep Sude Taş’tan haber alamayan yakın çevresi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, genç doktoru evinde hareketsiz halde buldu.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Taş’ın ölümüne ilişkin başlatıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı’nda görev yapan Zeynep Sude Taş’ın vefatı, akademi camiasında da derin üzüntü oluşturdu.

Cerrahpaşa doktoru Zeynep Sude Taş evinde ölü bulundu

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın yayımladığı taziye mesajında, genç yaşta hayatını kaybeden Taş için başsağlığı dileklerini iletti.

Cerrahpaşa doktoru Zeynep Sude Taş evinde ölü bulundu

MEMLEKETİ DATÇA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Genç Zeynep Sude Taş, Reşadiye Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından gözyaşları içinde Muğla'nın Datça ilçesi Reşadiye Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sosyal medyada tanıştılar, buluşunca dehşet yaşandı! Ustanın cesedi kamyonet kasasında kanlar içinde bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kapıda 'İçeri girmeyin, polisi arayın' notu, evden de ikinci bir yazı çıktı: Tüm aile ölü olarak bulundu
ETİKETLER
#ölüm
#datça
#doktor
#soruşturma
#Zeynep Sude Taş
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.