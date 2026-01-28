Sanayiden parça aldı, direksiyon başında ölü bulundu! Eşinin cama dayanıp söyledikleri yürekleri dağladı

Antalya'da yaşayan motosiklet tamiri işi yapan Habip Topçu (51), sabah erken saatlerde parça almak için otomobiliyle kent merkezine geldi. Bir iş yerinden koli içerisindeki parçaları alan Topçu, aracına yerleştirip sürücü koltuğuna oturdu.

Kutuyu aldıktan sonra arabasında bir süre duran Topçu’nun otomobilinden sürekli gaza basma sesi gelince çevredekiler şüphelenip araca doğru gitti. Habip Topçu’nun içerisinde bulunduğu aracın camına vuran vatandaşlar bir ses alamayınca kapıyı açıp kontrol ettiklerinde Topçu’nun hareketsiz bir şekilde buldu.

Vatandaşların hemen durumu ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Topçu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise aracın etrafını şeritle çevirdi.

"HABİP UYAN, NE OLUR KALK AŞKIM"

Topçu’nun ölüm haberini alan yakınları da olay yerine gelen eşi Özge Çevik Topçu, eşini arabada görünce gözyaşı döktü. Eşinin cansız bedeninin bulunduğu aracın şoför kısmındaki camına dayanan kadın "Habip uyan, ne olur kalk aşkım. Daha annen, baban ölmedi" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Topçunun gözü yaşlı eşini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Topçu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.