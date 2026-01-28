Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sanayiden parça aldı, direksiyon başında ölü bulundu! Eşinin cama dayanıp söyledikleri yürekleri dağladı

Antalya’da sanayiye parça aldıktan sonra aracına binen bir kişi, direksiyon başında hayatını kaybetti. Adamın eşi acı haberi aldıktan sonra hemen olay yerine geldi. Kadının cama dayanıp gözyaşları içinde "Habip uyan, ne olur kalk, daha annen, baban ölmedi. Sen niye ölüyorsun" demesi yürekleri dağladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 14:03

Antalya'da yaşayan motosiklet tamiri işi yapan Habip Topçu (51), sabah erken saatlerde parça almak için otomobiliyle kent merkezine geldi. Bir iş yerinden koli içerisindeki parçaları alan Topçu, aracına yerleştirip sürücü koltuğuna oturdu.

Sanayiden parça aldı, direksiyon başında ölü bulundu! Eşinin cama dayanıp söyledikleri yürekleri dağladı

Kutuyu aldıktan sonra arabasında bir süre duran Topçu’nun otomobilinden sürekli gaza basma sesi gelince çevredekiler şüphelenip araca doğru gitti. Habip Topçu’nun içerisinde bulunduğu aracın camına vuran vatandaşlar bir ses alamayınca kapıyı açıp kontrol ettiklerinde Topçu’nun hareketsiz bir şekilde buldu.

Sanayiden parça aldı, direksiyon başında ölü bulundu! Eşinin cama dayanıp söyledikleri yürekleri dağladı

Vatandaşların hemen durumu ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Topçu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise aracın etrafını şeritle çevirdi.

Sanayiden parça aldı, direksiyon başında ölü bulundu! Eşinin cama dayanıp söyledikleri yürekleri dağladı

"HABİP UYAN, NE OLUR KALK AŞKIM"

Topçu’nun ölüm haberini alan yakınları da olay yerine gelen eşi Özge Çevik Topçu, eşini arabada görünce gözyaşı döktü. Eşinin cansız bedeninin bulunduğu aracın şoför kısmındaki camına dayanan kadın "Habip uyan, ne olur kalk aşkım. Daha annen, baban ölmedi" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Topçunun gözü yaşlı eşini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Topçu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sokak ortasındaki kanlı pusuda 'berdel' detayı! "Hepinizi öldüreceğiz, sizi katledeceğiz"
Gökhan Güney'in eski gelini Ece Güney'in evi sevgilisi tarafından ateşe verildi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.