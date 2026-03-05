Menü Kapat
Aydın’da açılışta indirim izdihamı: Ezilenler ve bayılanlar hastanelik oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinin açılışında yapılan indirim duyurusu izdihama neden oldu. Ucuz eşya almak için erken saatler itibariyle iş yeri önünde kalabalık oluşturan vatandaşlar birbirini ezdi. Yaşanan izdihamda ezilen ve bayılanlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

'da bir alışveriş merkezinin açılışında yaşandı. İndirim yapılan ürünlerden almak isteyen yüzlerce kişi açılış öncesinde iş yerinin önünde beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla yüzlerce kişi aynı anda hücum ederken, bazı vatandaşlar da ezilme tehlikesi geçirdi. Kalabalık ve itiş kakış nedeniyle fenalaşan ve baygınlık geçiren vatandaşlara, bölgeye sevk edilen müdahale etmekte güçlük çeki.

Aydın’da açılışta indirim izdihamı: Ezilenler ve bayılanlar hastanelik oldu

POLİS EKİPLERİ DE EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Kalabalığı kontrol altına almaya çalışan polis ekipleri de zaman zaman ezilme tehlikesi geçirdi. Vatandaşların akın ettiği açılış sebebiyle sokaklarda da uzun araç kuyrukları meydana geldi, yer yer durma noktasına geldi. Zaman zaman küçük çaplı kavgaların yaşandığı açılış, kalabalığın kontrol altına alınamaması üzerine iptal edildi.

Aydın’da açılışta indirim izdihamı: Ezilenler ve bayılanlar hastanelik oldu

YOĞUNLUK UZUN SÜRE SÜRDÜ

Vatandaşların birbirini itmesi ve yoğunluk nedeniyle bazı kişiler sıkışarak fenalaşırken, tek kapıdan giriş ve çıkışın olması sebebiyle ne içeridekiler dışarıya çıkabildi ne de dışarıdakiler içeriye girebildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için uyarılarda bulundu. Ancak vatandaşların büyük bölümünün uyarıları dikkate almaması nedeniyle yoğunluk uzun süre devam etti. Yaşanan izdihamın ardından AVM yönetimi açılışın iptal edildiğini duyurdu. 112 ambulans ekipleri, AVM'nin arka kısmındaki personel girişinden dışarı çıkardığı fenalaşan vatandaşları hastaneye sevk etti.

Aydın’da açılışta indirim izdihamı: Ezilenler ve bayılanlar hastanelik oldu

“ALMADAN GİDİYORUM”

Açılışa gelen vatandaşlardan Sibel Balkım, "Ben daha önce geldim ve müsaade istememe rağmen kadınlar ve erkekler hepsi üstüme yüklendi. Almadan gidiyorum. Şu saate kadar bekledim ve izdiham hala bitmiş değil. Aslında burada bir planlama, hizalama yapılmış olsaydı bu kadar izdiham yaşanmayabilirdi" dedi.

Sadece bir sehpa alabildiğini ve ezilme tehlikesi atlattıklarını ifade eden vatandaşlardan Şengül Tağa, "Saat 11'de geldim. Oldukça kalabalık. Biraz önce insanları yara yara zorla girdim. Bir sehpa alabildim. Fenalaşanlar var, ağlayanlar var. Arada küçük bir çocuk getirmişler, o ezildi. Bayağı kötü oldu yani" dedi.

