İndirim izdihama neden oldu! 100 TL kampanyası için birbirlerini ezdiler

İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde yeni açılan bir mağaza açılışa özel bir indirim kampanyası duyurdu. Birçok ürünün 100 TL'ye satılacağını duyan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren mağazanın kapısında nöbet tutmaya başladı.

ÜRÜNLER DAKİKALAR İÇİNDE BİTTİ

Kapıların açılmasıyla birlikte yoğunluk artarken, zaman zaman kısa süreli izdiham yaşandı. Görevlilerin uyarılarına rağmen içeriye ilk girenler arasında olmak isteyen kalabalık nedeniyle girişte sıkışmalar meydana geldi. Öte yandan, kısa sürede tükenen bazı ürünler nedeniyle mağaza içinde de hareketliliğin sürdüğü görüldü.