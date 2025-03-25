Aydın'da dehşet! Oğlunu öldüren kardeşiyle karşılaşınca kurşun yağdırdı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde A.C.Ö. isimli kişi, oto yıkamacıda kardeşi F.Ö ile karşılaşınca öfkeden deliye döndü. Silahını çıkarıp kurşun yağdıran kişi kardeşini ağır yaraladı. Korkunç olayın sebebi ise F.Ö'nün 3 yıl önce A.C.Ö'nün oğlunu öldürmesi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay Aydın'da meydana geldi. A.C.Ö. bir oto yıkamacıda kardeşiyle karşılaşınca ortalık karıştı. Kardeşi F.Ö'ye yanında getirdiği tabancayla üç el ateş etti. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine ikili arasında arbede yaşandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, arabasına giderek pompalı tüfeğini alan A.C.Ö. tekrar olay yerine döndü.

KURŞUN YAĞDIRDI

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre elinde pompalı tüfekle bekleyen A.C.Ö., daha sonra silahını bırakıp teslim oldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan F.Ö. ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldi. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

VURDUĞU KARDEŞİ, 3 YIL ÖNCE OĞLUNU ÖLDÜRMÜŞ!

F.Ö.’nün üç yıl önce balık pazarında çıkan tartışmada ağabeyi A.C.Ö.’nün oğlu Ertan Ö.'yü silahla kalbinden vurarak öldürdüğü ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu ortaya çıktı. A.C.Ö.’nün de oğlunun öldürülmesinin intikamını almak için kardeşi F.Ö.’ye silahlı saldırıda bulunduğu iddia edildi.