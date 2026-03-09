Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Babası tedavi olurken 5 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı! Hastaneden 1 kilometre uzakta bulundu

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi’nde babası tedavi gördüğü sırada dışarı çıkan ve izini kaybettiren 5 yaşındaki İ.E., polis ve jandarmayı harekete geçirdi. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından hastaneden oldukça uzak bir noktada bulunan küçük çocuk, babasına teslim edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Babası tedavi olurken 5 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı! Hastaneden 1 kilometre uzakta bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 23:59

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte hastaneye giden 5 yaşındaki çocuk bir anda ortadan kayboldu. Polis ve jandarma ekipleri tarafından hastaneden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan çocuk ailesine teslim edildi.

Babası tedavi olurken 5 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı! Hastaneden 1 kilometre uzakta bulundu

BABA MUAYENE OLURKEN ÇOCUK KAYBOLDU

Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Hasan E. rahatsızlığı nedeniyle 5 yaşındaki oğlu İ.E. ile birlikte hastaneye gitti.

Babası tedavi olurken 5 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı! Hastaneden 1 kilometre uzakta bulundu

Baba tedavi olduğu sırada hastaneden çıkan küçük çocuk kayboldu. Bir süre çocuğuna ulaşamayan baba, durumu hastanede görevli polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Babası tedavi olurken 5 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı! Hastaneden 1 kilometre uzakta bulundu

1 KİLOMETE UZAKTA BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hastane çevresinde arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucu küçük çocuk hastaneden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, hastaneye getirilerek babasına teslim edildi.

Babası tedavi olurken 5 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı! Hastaneden 1 kilometre uzakta bulundu

Büyük sevinç yaşayan baba, oğluna sarılarak duygusal anlar yaşadı. Baba, oğlunu bulan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'la savaşa giden süreç! 'ABD'nin ciddi kayıp ihtimali' göze alındı, Trump onayı verdi
İstanbul'da kaybolmuştu bakın nerede bulundu! 13 yaşındaki kızla ilgili dikkati çeken iddia
ETİKETLER
#İnegöl Kayıp Çocuk
#Hastanede Kayboldu
#Polis Jandarma Arama
#Çocuk Bulundu
#Baba Duygusal Anlar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.