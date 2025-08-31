Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Babasının kullandığı traktöre doğru yürüdü! Sonrası felaket: 2 yaşında ölüm-kalım savaşı veriyor

Bursa'da 2 yaşındaki çocuk, babasının kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Kazanın ortaya çıkan görüntüleri yürek yakarken hastanede tedavi gören çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 23:08

Dün saat 21.00 sıralarında 'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yaşanan acı olayda 2 yaşındaki Batu K., evinin önünden harekete geçen babası Ali K.'nın (26) kullandığı traktörün aniden önüne atladı. Duramayan traktörün ön lastiği çocuğun üzerinden geçti.

Babasının kullandığı traktöre doğru yürüdü! Sonrası felaket: 2 yaşında ölüm-kalım savaşı veriyor

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ağır yaralanan , ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERİ YÜREK YAKTI

anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun seyir halindeki traktörün önüne koşarak geldiği, traktörün ön ve arka lastiklerinin çocuğun üzerinden geçtiği, durumu fark eden sokaktaki aile bireylerinin çocuğu kucaklayıp alarak koştukları görüldü.

