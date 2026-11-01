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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 10:52

Balıkesir'de son yağışların raporu açıklandı: Gönen-Yenice Barajı'nın doluluk oranında dikkate değer artış

Balıkesir genelinde ekim ayının son günlerinde etkili olan yağışların bilançosu ve baraj doluluk verileri netleşti. Meteoroloji verilerine göre 4 günde metrekareye 65,1 milimetre yağışın düştüğü Gönen'de, Gönen-Yenice Barajı'nın aktif doluluk oranı bir haftada 8,61 puan artarak yüzde 26,51 seviyesine ulaştı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Balıkesir'de son yağışların raporu açıklandı: Gönen-Yenice Barajı'nın doluluk oranında dikkate değer artış
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 10:52

genelindeki ölçümlerde farklı ilçelerde de dikkat çeken yağış miktarları kaydedildi. İvrindi'de 28, 'de 24, Altıeylül'de 23,1, Havran'da 18,2, Edremit merkezde 15,7 ve Savaştepe'de 11,4 milimetre yağış ölçüldü.
Özellikle Gönen ve çevresinde etkili olan yağışlar, bölgedeki su kaynakları ve barajların doluluk oranlarını yeniden gündeme getirdi.

Balıkesir'de son yağışların raporu açıklandı: Gönen-Yenice Barajı'nın doluluk oranında dikkate değer artış

GÖNEN-YENİCE BARAJI'NDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından paylaşılan aktif doluluk oranları, Gönen-Yenice Barajı'nda ekim ayının son haftasında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Balıkesir'de son yağışların raporu açıklandı: Gönen-Yenice Barajı'nın doluluk oranında dikkate değer artış

23 Ekim 2026 tarihinde yüzde 17,90 olarak ölçülen Gönen-Yenice Barajı'nın aktif doluluk oranı, 24 Ekim'de yüzde 17,99'a, 25 Ekim'de yüzde 18,13'e ve 26 Ekim'de yüzde 18,26'ya yükseldi. Artış sonraki günlerde de devam etti. 27 Ekim'de yüzde 18,78, 28 Ekim'de yüzde 20,52, 29 Ekim'de yüzde 22,30 olarak kaydedilen doluluk oranı, 30 Ekim itibarıyla yüzde 26,51 seviyesine ulaştı. Böylece Gönen-Yenice Barajı'nın aktif doluluk oranında 23-30 Ekim tarihleri arasında 8,61 puanlık artış gerçekleşti. Özellikle 29-30 Ekim arasındaki bir günlük süreçte 4,21 puanlık yükseliş yaşanması dikkat çekti.

Balıkesir'de son yağışların raporu açıklandı: Gönen-Yenice Barajı'nın doluluk oranında dikkate değer artış

İKİZCETEPELER BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YATAY SEYRETTİ

Balıkesir'in önemli su kaynaklarından İkizcetepeler Barajı'nda ise aynı dönemde sınırlı bir düşüş görüldü.
DSİ verilerine göre, 23 Ekim'de yüzde 54,36 olan aktif doluluk oranı, 24 Ekim'de yüzde 54,23'e, 25 Ekim'de yüzde 54,14'e ve 26 Ekim'de yüzde 54,05'e geriledi. 27 Ekim'de yüzde 54,05 olarak ölçülen oran, 28 Ekim'de yüzde 54,01'e düştü. 29 ve 30 Ekim tarihlerinde de yüzde 54,01 seviyesinde kaldı. Böylece İkizcetepeler Barajı'nın aktif doluluk oranında bir haftalık süreçte 0,35 puanlık düşüş kaydedildi.

Balıkesir'de son yağışların raporu açıklandı: Gönen-Yenice Barajı'nın doluluk oranında dikkate değer artış

YAĞIŞLAR VE BARAJ VERİLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dört günlük yağış ölçümleri ile DSİ'nin baraj doluluk verileri, Balıkesir'de su kaynaklarının durumuna ilişkin önemli göstergeler ortaya koydu. Gönen'de ölçülen yüksek yağış miktarıyla aynı dönemde Gönen-Yenice Barajı'ndaki doluluk oranının yükselmesi dikkat çekerken, barajların su seviyelerindeki değişimin önümüzdeki günlerde de takip edilmesi bekleniyor. Baraj doluluk oranlarında yağışların yanı sıra baraja gelen su miktarı, su kullanımı ve işletme şartları da etkili oluyor.

Balıkesir'de son yağışların raporu açıklandı: Gönen-Yenice Barajı'nın doluluk oranında dikkate değer artış
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ETİKETLER
#balıkesir
#burhaniye
#İvrindi
#Gönen Yenice Barajı
#İkizcetepeler Barajı
#Yaşam
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