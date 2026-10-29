İstanbul barajlarında son durum açıklandı: Bir yıllık fark rekora seviyeye ulaştı

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İstanbul
İstanbul barajlarındaki su seviyelerine ilişkin son durum İSKİ tarafından açıklandı. Özellikle son gerçekleşen yağışların ardından baraj doluluk oranları bir hızla yükseldi. Kentin kullanım ve içme suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajdaki su oranları geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan İstanbul’da bu yıl barajlardaki su seviyesi yüzleri güldürüyor. Eylül ayında gerçekleşen yağışlar neticesinde baraj doluluk oranlarında rekor seviyede artış yaşanırken, İSKİ 29 Ekim verilerini kamuoyu ile paylaştı.
Öte yandan ün yapılan açıklamada ise Alibeyköy Barajı'ndaki doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığı belirtildi. Barajda oluşabilecek fazla suyun kontrollü olarak deşarj edilmesinin planlandığı kaydedilirken, vatandaşlardan dikkatli olmadı istendi.
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul barajlarındaki toplam doluluk oranı 29 Ekim Perşembe günü itibariyle yüzde 53.6 oldu. Yaklaşık 16 milyona ev sahipliği yapan megakentte barajlardan gelen güzel haber yüzleri güldürürken geçmiş yılların verilerine bakıldığında aradaki farkın dikkat çekici boyuta ulaştığı görüldü.
2025 yılında aynı tarihte İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 23, 18 iken bir yılda aradaki farkın yüzde 30 seviyelerine ulaştığı görüldü. Diğer yandan son 10 yıllık verilere bakıldığında ise bu yılki baraj doluluk oranlarının 2017’de ölçülen yüzde 56,68’lik seviyenin ardından ikinci sıraya yerleşmesi de dikkatlerden kaçmadı.
İşte son 10 yıllık baraj doluluk oranlarına ilişkin veriler:
2016: Yüzde 38,56
2017: Yüzde 56,68
2018: Yüzde 50,97
2019: Yüzde 42,11
2020: Yüzde 30,41
2021: Yüzde 45,76
2022: Yüzde 41,47,
2023: Yüzde 19,13
2024: Yüzde 32,05
2025: Yüzde 23,18
2026: Yüzde 53,16
İstanbul’un kullanım ve içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su oranları toplamda yüzde 53.6’ya ulaşırken her barajdaki tekil su seviyesi farklılık gösteriyor. Bu kapsamda Darlık Barajı 29 Ekim itibariyle yüzde 91,98 doluluk oranına ulaşırken, kent genelinde en az suya sahip olan barajlar ise Kazandere ve Pabuçdere oldu.
İşte İstanbul barajlarındaki tekil doluluk oranları
Ömerli: 79,31
Darlık: 91,98
Elmalı: 60,6
Terkos: 37,14
Alibey: 72,12
Büyükçekmece: 31,19
Sazlıdere: 32,83
Istrancalar: 37,89
Kazandere: 3,87
Pabuçdere: 2,74