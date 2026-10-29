İstanbul barajlarında son durum açıklandı: Bir yıllık fark rekora seviyeye ulaştı

İSTANBUL’DA HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR?

İstanbul’un kullanım ve içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su oranları toplamda yüzde 53.6’ya ulaşırken her barajdaki tekil su seviyesi farklılık gösteriyor. Bu kapsamda Darlık Barajı 29 Ekim itibariyle yüzde 91,98 doluluk oranına ulaşırken, kent genelinde en az suya sahip olan barajlar ise Kazandere ve Pabuçdere oldu.