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 | Bengül Büyükhan

Bankta otururken dehşeti yaşadı! 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü genç kadını ezdi

Tuzla’da iş yerinin önündeki bir bankta oturan Meral Bilgin Kaydan isimli kadın dehşeti yaşadı. 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince genç kadını ezdi. Arabanın altında kalan talihsiz kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda çıkarıldı.

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Bankta otururken dehşeti yaşadı! 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü genç kadını ezdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 12:31

Feci kaza İstanbul Tuzla'da meydana geldi. 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince bankta oturan Meral Bilgin Kaydan isimli kadına çarptı. Araç talihsiz kadını altına alarak sürükledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 BUÇAK SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI

Aracın altında sıkışan kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren uğraşlar sonucunda arabanın altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise serbest kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Kaza nedeniyle belinde kırıklar, bacaklarında ezilmeler ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar meydana gelen talihsiz kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olay günü yoğun bir çalışma tempolarının olduğunu ve mola vermek için bankta oturduğunu söyleyen Meral Bilgin Kaydan, "Oturduğum bankta birkaç dakika geçmişti ki büyük bir gürültü duydum. Ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı. Gözümü açtığımda üzerimde bir baskı hissediyordum, insanlar bağırıyordu ama ben çoğunu hatırlamıyorum. Kurtarma ekipleri geldiğinde sol tarafım komple uyuşmuştu. Araba oturmuştu üstüme, boynum tekerleğin altındaydı. Vinç ve kepçe geldi. Beni oradan çıkarmaları 1 buçuk saati buldu" dedi.

"SIRTIMDA KIRIK, KAFAMDA ŞİŞLİKLER VAR"

Kaza nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Kaydan, sağlık durumuyla ilgili, "Sağ bacağımda ciddi ezilmeler var, güç kaybı yaşıyorum. Sırtımda kırık ve kalçamda morluklar var. Kafamın arkasında ise darbeden kaynaklı şişlikler oluştu. Bununla alakalı filmler çekildi, net sonuçları bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Kaza Nedeni
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