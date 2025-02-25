İngiliz turist ölümden döndü! Garsonun heimlich manevrası hayat kurtardı
Tatil için Antalya'ya gelen İngiliz vatandaşı 54 yaşındaki Rahma Ali, tavuk şiş yemek için konakladığı otele yakın noktadaki restorana geldi. Rahma Ali, yemeğini yediği sırada ise nefes borusuna salata parçası takıldı. Öksürmeye başlayan kadının durumunu fark eden restorandaki garson Ramazan Esen (28), ilk olarak turistin sırtına vurdu. Rahma Ali'nin nefes alamadığını fark eden Esen, Heimlich manevrasıyla onu kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Heimlich manevrası nedir?
Heimlich manevrası, boğulma gibi bir durumda tıkanan hava yolunu açmak için, elleri yumruk yaparak, göğüs kafesinin altı ile göbek deliğinin arasındaki boşluğa yerleştirip, 5 kez içe ve yukarıya doğru itme ile yapılan acil ilk yardım yöntemidir.