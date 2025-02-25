İngiliz turist ölümden döndü! Garsonun heimlich manevrası hayat kurtardı

Heimlich manevrası nedir?

Heimlich manevrası, boğulma gibi bir durumda tıkanan hava yolunu açmak için, elleri yumruk yaparak, göğüs kafesinin altı ile göbek deliğinin arasındaki boşluğa yerleştirip, 5 kez içe ve yukarıya doğru itme ile yapılan acil ilk yardım yöntemidir.