Gençlerin kar küreme aracına tatlı isyanı! '5 yıl sonra kar yağmış, keyfimizi bölüyorlar'

Ordu'da kar yağışı şiddetini arttırdı, birçok ilçe beyaza büründü. 5 yıldır kar görmeyen Ordulular sokaklara akın etti. Kar kalınlığının 50 cm'ye ulaştığı ulaştığı kentte muhteşem görüntüler kaydedildi.

TATLI İSYAN GÜNDEM OLDU

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise eğlenmek için sokaklara akın etti. Karşılarında kar küreme aracını gören onlarca çocuğun tatlı isyanı sosyal medyada gündem oldu. “5 yıl sonra bir kar yağmış. Zaten seneye üniversitedeyiz. Şurada kayıyoruz, bu kadar adamın keyfini bölüyorlar.” diyen gencin sözlerine yorum yağdı.