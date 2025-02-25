İstanbul kıyılarında endişelendiren görüntü! İstila ettiler

Müsilaj nedir, neden oluşur?

Deniz Salyası - Müsilaj Nedir? Neredeyse tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmaların ürettiği sümüksü ve yapışkan bir madde olarak bilinmektedir. Deniz sıcaklığının yükselmesi ile bakteri sayısındaki artış, deniz salyası olarak da bilinen müsilaj oluşumuna sebep olmaktadır.