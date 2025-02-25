İstanbul kıyılarında endişelendiren görüntü! İstila ettiler
İstanbul'un Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde sahil şeridinde denizanalarının biriktiği görüldü. Kayalıklara yakın bölgelerde denizin, denizanalarıyla kaplanması vatandaşların dikkatini çekti. Durumun neden oluştuğu henüz bilinmiyor.
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Sıkça Sorulan Sorular
Müsilaj nedir, neden oluşur?
Deniz Salyası - Müsilaj Nedir? Neredeyse tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmaların ürettiği sümüksü ve yapışkan bir madde olarak bilinmektedir. Deniz sıcaklığının yükselmesi ile bakteri sayısındaki artış, deniz salyası olarak da bilinen müsilaj oluşumuna sebep olmaktadır.