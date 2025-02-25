Tenefüste feci olay! Öğrencinin başına buz kütlesi düştü!

Muş'ta 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Muhammed Emir Ekici, teneffüste arkadaşıyla bahçede oynadığı sırada 4 katlı okulun çatısından kopan buz kütlesi başına düştü. Durumu fark eden öğretmenler ve okul görevlileri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekici, burada yapılan ilk tedavisinin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi. Olay okulun güvenlik kamerasına da yansırken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.