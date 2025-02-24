Kar topu eğlencesine silahlı müdahale: Eyüpsultan’da sürücünün tepkisi şoke etti
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki bir konut sitesinde, araçlara kar topu fırlatan çocuklara öfkelenen bir sürücü, çocuklara doğru silahını doğrulttu. Olayın hemen ardından şahıs gözaltına alındı; tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşananlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Sıkça Sorulan Sorular
İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI 24 ŞUBAT?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kar etkili oldu. Bazı bölgelerde aşırı yağış yaşanırken bazı kesimlerde yer yer kar yağdı. Günün tahminlerine göre bugün İstanbul'da kar yağmayacak. Megakentte bugün güneşli ve bulutlu hava hakim olacak ve sıcaklıklar 4 dereceye kadar çıkacak.