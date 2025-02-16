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 | Onur Kaya

Barajlar alarm veriyor! Doluluk oranı kritik seviyede

Ankara'da barajlardaki doluluk oranı alarm vermeye başladı. Başkente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk kritik seviyeye indi. İşte Ankara'daki barajlarda son durum...

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Barajlar alarm veriyor! Doluluk oranı kritik seviyede
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 11:55

Ankara'daki barajlardaki su seviyesi havadan görüntülendi. Başkente içme suyu sağlayan barajların seviyesindeki düşüş dikkat çekti.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, başkentin su ihtiyacını karşılayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 27,83, aktif doluluk oranı ise yüzde 18,07 olarak kaydedildi.

GEÇEN YILA GÖRE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir düşüşe işaret ederken; Şubat 2024 tarihinde toplam doluluk oranı yüzde 46,46, aktif doluluk oranı ise yüzde 39,22 seviyesindeydi.

Barajların toplam su depolama kapasitesi 1.585.393.000 metreküp olup, 14 Şubat 2025 itibarıyla barajlardaki mevcut su miktarı 441.257.000 metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 736.614.000 metreküptü.

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Sıkça Sorulan Sorular

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; Ankara'da 16 Şubat Pazar günü hava hafif yağmurlu, sıcaklık 1 derecede seyrediyor. Hafta başından itibaren başkent beyaza bürünecek. Pazartesi, salı ve çarşamba günü kentte kar yağışı bekleniyor. Perşembe hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık ise -5 dereceye kadar düşecek.
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