Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Bartın'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bartın-Karabük yolunda işçi servisinin devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen işçilerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Bartın'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
09:17
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
09:21

'dan Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan Birol E. yönetimindeki , Bartın-Karabük yolu Muratbey köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bartın'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Fatma Demircan'ın (49) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 19 kişi, yerindeki ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bartın'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen işçilerin yakınları, sinir krizi geçirdi. Bölgede ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Öte yandan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, kaza yerine gelerek inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.

Bartın'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
