İstanbul'daki 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Kayserispor, 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Karagümrük Larsson (16-P) ve Atakan (79) ile goller atarken, Kayserispor ise Onugkha (68, 74) ile cevap verdi.

https://x.com/karagumruk_sk/status/1981798314602299393

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum.

Mısırlı.com Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Dk. 89 Doh), Berkay Özcan (Dk. 76 Johnson), Serginho (Dk. 89 Gray), Larsson, Ahmet Sivri (Dk. 76 Barış Kalaycı), Fofana.

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Arif Kocaman (Dk. 46 Mendes), Abdulsamet Burak (Dk. 46 Burak Kapacak), Bennasser (Dk. 5 Dorukhan Toköz), Mane (Dk. 58 Opoku), Benes, Furkan Soyalp, Cardoso (Dk. 90+5 Nurettin Korkmaz), Onugkha.

Goller: Dk. 16 Larsson (Penaltıdan), Dk. 79 Atakan Çankaya (Mısırlı.com Fatih Karagümrük), Dk. 68 ve 74 Onugkha (Zecorner Kayserispor).

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Benes (Zecorner Kayserispor).

Sarı kartlar: Dk. 12 Abdulsamet Burak, Dk. 15 Cardoso, Dk. 67 Onugkha, Dk. 78 Bennasser (Zecorner Kayserispor), Dk. 45+1 Roco, Dk. 67 Kranevitter (Mısırlı.com Fatih Karagümrük).

https://x.com/KayserisporFK/status/1981798106304749936