Yaşam
Avatar
Editor
 Ceyda Altun

"Başınız belada" yalanıyla 15 milyonluk vurgun

Çorum'da telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların milyonlarca lira dolandıran sahte savcı ve polislere operasyon düzenlendi, 6 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 10:30

Telefonla aradıkları vatandaşları dolandıran şahısların 15 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Konuyla ilgili 6 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen geniş çaplı incelemeler neticesinde, dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşları, ' terör örgütü üyeleri ve dolandırıcılık olaylarına karışan banka görevlileri kimlik kartlarınızı kullanmış, başlarınız belada’ diyerek ağlarına düşürdüğü ve bu yöntemle dolandırdığı belirlendi.

EKİPLERİN ÇALIŞTIĞI SÜREDE 1 MİLYON TL DOLANDIRICILIK ÖNLENDİ

Derinleştirilen soruşturmada, şüphelilerin 8 ilde 9 nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri, yaklaşık 15 milyon TL gelir elde ettikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışma süresinde ise yaklaşık 1 milyon TL’lik dolandırıcılık önlendi.

"Başınız belada" yalanıyla 15 milyonluk vurgun

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 943 adet tabanca fişeği, 19 adet av fişeği, 6 adet telefon, 6 adet sim kart, 13 adet hesap kartı, 50 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesine sevk edildi.

ETİKETLER
#fetö
#dolandırma
#Terör Örgütü Üyeliği
#Polis Dolandırıcılığı
#Emniyet Operasyonu
#Yaşam
