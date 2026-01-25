Menü Kapat
Başkentte facia kıl payı atlatıldı! Tırdaki kepçe yolun ortasına düştü

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde trafikte yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bir tırın üzerinde bulunan kepçe, tırın köprü altından geçtiği sırada köprüye takılarak yola düştü ve adeta facianın eşiğinden dönüldü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada trafik kısa süreli aksadı.

Başkentte facia kıl payı atlatıldı! Tırdaki kepçe yolun ortasına düştü
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde trafikte korku dolu anlara sebep olan bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Elmadağ ilçesi Samsun Yolu Kırıkkale yönünde ilerleyen tır, köprü altından geçerken dorsesinde bulunan kepçe köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yol ortasına düştü.

Başkentte facia kıl payı atlatıldı! Tırdaki kepçe yolun ortasına düştü

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kepçenin yolun ortasına düştüğü sırada arkadan gelen araçlar, ani fren yaparak kazadan kıl payı kurtuldu. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada trafik kısa süreli aksadı.

Başkentte facia kıl payı atlatıldı! Tırdaki kepçe yolun ortasına düştü

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yol güvenliğini sağlarken, Samsun Yolu'nun Kırıkkale yönünde trafik kontrollü olarak verildi.

Yola düşen kepçenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

