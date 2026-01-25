Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı! O anlar kameralara yansıdı

Edirne'de Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı kavşağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Y.C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Araç, bölgedeki bir elektrik direğine çarparak durabilirken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.