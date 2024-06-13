Başkentte şoke eden manzara: Cadde ortasında 10 metre derinliğinde çukur

13 Haziran 2024 17:01 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 17:08

Dev obruklar tedirgin etti: Artık yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

Dev obruklar tedirgin etti: Artık yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

İddiaya göre, dere yatağının üstüne yapılan yolun altında kanalizasyon sularının birikmesi nedeniyle çökme oluştu.

BULVAR TRAFİĞE KAPATILDI

10 metre derinliğinde ve 5 metre çapındaki çukur nedeniyle bulvar, araç trafiğine kapatıldı ve çevrede güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri tarafından bulvarda onarım çalışması başlatıldı.





DAHA ÖNCE DE BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



Esnaf Murat Akçeşme, 2013 yılında da aynı olayın yaşandığını belirterek, "O zaman bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Burada bir dere yatağı mevcut. Bu nedenle zaman zaman çökmeler meydana geliyor. Bundan sonra da olacaktır. Bunun önlemini alınmalı. Allah'tan şansımıza bir kaza olmadı. Yol çöktü ve yukarıya doğru su çıktı. Yakınında bir araç vardı, arkadaş hemen durdu. Gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.