Battaniyeye sarılı halde ölü bulundu! 12 yaşındaki Zeynep'in şüpheli ölümü

Mardin'in Derik ilçesinde feci bir olay meydana geldi. 12 yaşındaki Zeynep Sut isimli çocuğun kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği ihbarı üzene ekipler bölgeye geldi. Olay yerine giden ekipler, Zeynep'i, battaniyeye sarılı halde aracında otomobilinde buldu.

BATTANİYEYE SARILI HALDE BULUNDU

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep’i, iddiaya göre ailenin düştüğü yerden çıkarttığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.