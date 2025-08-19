Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

İstanbul dahil birçok ile sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji gün verdi | 29 Ağustos hava durumu

Kavurucu yaz sıcaklarına birçok ilde yeni bir mola daha geliyor. Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre Türkiye'nin Kuzey Batı ve Kuzeyi yeni ve yağışlı bir hava dalgasının etkisine girecek. Bu kısa serinliğin ardından ise rekor sıcaklıkların yeniden kapıda.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Meteoroloji
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 07:07
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 07:09

'nin batı ve kuzey bölgeleri geçtiğimiz hafta rüzgar ve yerel geçişlerine bağlı olarak kavurucu yaz sıcaklarına kısa bir mola vermişti. Ardından birçok ilde sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkmıştı. Meteoroloji'nin son paylaştığı hava tahmin bültenine göre, yeni bir yağışlı hava dalgası Türkiye sınırlarından içeriye girmek üzere.

İstanbul dahil birçok ile sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji gün verdi | 29 Ağustos hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı ve Ordu çevreleri ile Bolu'nun güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

İstanbul dahil birçok ile sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji gün verdi | 29 Ağustos hava durumu

YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bugün Balkanlar üzerinden Trakya bölgesine giriş yapması beklenen yağmur bulutlarının bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusunda, yarından itibaren ise güneybatısı hariç Marmara'nın tamamı ve Batı Karadeniz'de etkili olması bekleniyor. Yarın Karadeniz'in doğusunda da yerel yağmur geçişleri görülebilir.

İstanbul dahil birçok ile sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji gün verdi | 29 Ağustos hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

, bugün açık bir gökyüzüne uyandı. Gün içinde en yükmsek sıcaklık değerlerinin 32 derece civarında olması bekleniyor. Ancak Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın İstanbul'a akşam saatlerinde ulaşması bekleniyor. İstanbul'un yarın yağmurlu bir güne merhaba diyeceği tahmin edilirken, perşembe günü ise yeniden güneşli günlere dönüş yolu gözüküyor.

İstanbul dahil birçok ile sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji gün verdi | 29 Ağustos hava durumu

ETİKETLER
#türkiye
#sıcak hava
#sıcak hava
#sağanak yağış
#Hava Durumu
#Hava Durumu
#İstanbul
#Yağmur
#Yağmur
#Güncel Hava Durumu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.