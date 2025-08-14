Hayvan gübresini kazdıkça altından çıktı! Ekipler bile şoke oldu

Mardin'de bir evden çelik kasa içerisindeki 3 milyon lira değerinde altın çalındı. Altınların sahibi durumu hemen ekiplere bildirdi. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timleri başarılı bir operasyona imza attı.

HAYVAN GÜBRESİNİN ALTINDA BULUNDU

Yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada çalınan kasa ile 3 milyon lira değerindeki altınlar, evin bahçesinde hayvan gübresi yığınının altına gömülü şekilde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Altınlar, sahibine teslim edildi.