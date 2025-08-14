Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Hayvan gübresini kazdıkça altından çıktı! Ekipler bile şoke oldu

Mardin'in Derik ilçesinde çalınan altınların peşine düşen ekipler 3 milyon lira değerindeki altını hayvan gübresinin altında buldu. Altınlar sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 15:31

'de bir evden çelik kasa içerisindeki 3 milyon lira değerinde altın çalındı. Altınların sahibi durumu hemen ekiplere bildirdi. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timleri başarılı bir operasyona imza attı.

HAYVAN GÜBRESİNİN ALTINDA BULUNDU

Yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada çalınan kasa ile 3 milyon lira değerindeki altınlar, evin bahçesinde hayvan gübresi yığınının altına gömülü şekilde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Altınlar, sahibine teslim edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mangal yolunda 6 ölümlü kaza yaşanmıştı! Sürücüler alkollü çıktı
Gürcistan'da büyük operasyon! Çete üyeliği, cinayet, yaralama
Bodrum'da sır dolu cinayet! İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
ETİKETLER
#hırsızlık
#mardin
#Altın Çalınması
#Mafyada Yakalama
#Jandarma Harekatı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.