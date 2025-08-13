Menü Kapat
Gürcistan'da büyük operasyon! Çete üyeliği, cinayet, yaralama

Türkiye tarafından kırmızı bültenle arananlara yönelik Gürcistan'da iki ülke polisi ortak operasyon yaptı. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çete üyeliği, cinayet ve hırsızlıkla suçlanıyor.

Gürcistan'da büyük operasyon! Çete üyeliği, cinayet, yaralama
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı yetkililerinin de katıldığı basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanlığı Merkez Kriminal Polis Departmanı Müdür Yardımcısı İrakli Dondoladze, ülkesinde düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

İKİ ÜLKE POLİSİ ORTAK OPERASYON YAPTI

İki ülkenin ilgili bakanlıkları tarafından yapılan çalışmalar sonucu 'nin aradığı 12 Türk vatandaşının gözaltına alındığını kaydeden Dondoladze, şu ifadeleri kullandı:

Gürcistan'da büyük operasyon! Çete üyeliği, cinayet, yaralama

"Son 24 saat içerisinde Gürcistan genelinde yürütülen hakkında kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Türk meslektaşlarımızla birlikte yürütülen operasyonel tedbirleri ve soruşturma çalışmaları sonucu, Gürcistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Türk kolluk kuvvetleri tarafından aranan 12 kişiyi gözaltına aldı."

Dondoladze, Türkiye'nin son beş yıldır aradığı kişilerden sekizinin, uluslararası arama başlatılmadan önce Gürcistan'a girdiğini, dördünün ise yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığını aktardı.

Gürcistan'da büyük operasyon! Çete üyeliği, cinayet, yaralama

HAKLARINDA BİRÇOK SUÇLAMA VAR

Gözaltına alınanların, çocuk da olmak üzere kasten adam öldürme, kasten adam öldürme girişimi, soygun, sağlığa kasten ağır zarar verme, organize suç örgütü kurma ve örgüte üye olma, gasp, hırsızlık, yasa dışı olarak silah satın almak ve taşıması, uyuşturucu suçları, belgede sahtecilik, yatırım dolandırıcılığı suçlamalarıyla arandığını aktaran Dondoladze, bu şahısların Türkiye'ye iade edilmesi süreci için gereken çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Dondoladze, operasyonun hazırlık süreci ve gerçekleştirilmesinde sağladığı desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na teşekkür etti.

Dondoladze konuşmasında, uzun yıllar boyunca Türkiye ile yakın işbirliği yürüttüklerini ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Interpol-Europol Daire Başkanlığı yetkilisi de Gürcistan tarafına işbirliği için teşekkür ettiklerini ifade etti.

