Bayram için geldiği memleketinde feci şekilde can verdi

Bayram tatili için Kütahya'ya bağlı köyüne gelen 19 yaşındaki genç, tarla işlerine yardım ederken meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybetti. Gencin babasının köyün muhtarı olduğu öğrenilirken ailesi acı olayla yasa boğuldu.

İstanbul'da üniversiteye hazırlandığı öğrenilen 19 yaşındaki Halil İbrahim Balı, bayram tatili için memleketi Tavşanlı'ya bağlı Kayıköy'e geldi. Köyde tarla işlerine yardım etmek isteyen genç, traktör pistonunun aniden inmesi sonucu römork ile traktörün tekerleği arasına sıkıştı.

HABERİ ALAN MUHTARIN EVİNE KOŞTU

Olayı gören yakınlarının 112‘yi araması ile gelen ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Balı'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Köy muhtarı Mehmet Ali Balı'nın oğlu olan genci ölümü, bayram öncesi tüm köyü yasa boğdu. Cenaze haberini alan köy sakinleri, muhtar Balı'nın evine akın ederek taziyelerini iletti.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Halil İbrahim Balı'nın cenazesinin yarın köy mezarlığında toprağa verilmesi beklenirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın da hastane morguna giderek acılı muhtar ve aileye başsağlığı dileklerini iletti.