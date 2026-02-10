Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Bayrampaşa’da otoyol kenarında 10 günlük ceset bulundu!

İstanbul Bayrampaşa’da otoyol kenarındaki yeşil alanda, yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği belirlenen bir erkek cesedi bulundu. Polis, şahsın başka bir yerde öldürülüp otoyoldan aşağı atılmış olma ihtimali üzerinde duruyor.

Akşam saatlerinde İstanbul Kocatepe Mahallesi mevkii O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü'nün altındaki yeşil alanda meydana gelen olayda iddiaya göre, otoyolun altında kalan yeşil alanda vatandaşlar tarafından yerde yatan bir kişinin cansız bedeni görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemeleri sonrası cesedin 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

"OTOYOLDAN ATILDI" ŞÜPHESİ

Daha sonra polis ekipleri, alanı güvenlik şeridi ile kapatarak olay yerinde geniş çaplı bir inceleme yaptı. Yapılan incelemede, erkek şahsın yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından , otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Öte yandan cesedin, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otoyoldan yeşil alana atıldığı üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ETİKETLER
#ceset
#otoyol
#bayrampaşa
#Olay Yeri Inceleme
#Cinayet Şüphesi
#Yaşam
