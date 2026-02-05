İstanbul'da denizde ceset şoku

Megakent İstanbul'da sabah saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Beyoğlu ilçesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karaköy İskelesi'nde çevredeki vatandaşlar tarafından deniz yüzeyinde ceset görüldü. Vatandaşlar durumu hızlı bir şekilde yetkililere bildirirken bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce denizde çıkarılan cesedin kadına ait olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.

Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.