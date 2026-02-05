Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Arkadaşına IBAN'ını verdi, hayatı kabusa döndü! Ağlaya ağlaya cezaevine gitti

Adana'da arkadaşına güvenip IBAN'ını kullandıran ve hakkında 20 dava açılıp 11'i devam eden 23 yaşındaki Özlem Develi gözyaşları içinde polise teslim oldu. 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Develi ailesiyle vedalaşıp cezaevine gitti.

Arkadaşına IBAN'ını verdi, hayatı kabusa döndü! Ağlaya ağlaya cezaevine gitti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 10:03

'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, 2023 yılında dershaneye giderken arkadaşı M.D.'ye güvenerek IBAN bilgisini paylaştı. Genç kızın yaptığı hata adeta hayatını kararttı. M.D.'nin ele geçirdiği İBAN ile yıllarca yaptığı iddia edildi. Bu süreçte M.D.'nin dershaneye gelmemesinden şüphelenen Develi günler sonra karakoldan çağırılınca her şey ortaya çıktı. Genç kızın hakkında dolandırıcılıktan işlem yapılıp dava açıldı. Genç kız durumu polis ekiplerine anlatıp M.D. hakkında şikayetçi oldu ve ardından bankadaki hesabını kapattırdı. M.D.'nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya platformlarından çekiliş düzenleyip kazanan kişilerden para talep ettiği ortaya çıktı.

Arkadaşına IBAN'ını verdi, hayatı kabusa döndü! Ağlaya ağlaya cezaevine gitti

HAKKINDA 20 DAVA BULUNUYOR

Parayı ödeyen ancak çekilişten kazandığı ürünleri alamayan kişiler ise Özlem Develi hakkında şikayetçi oldu. Develi, geçtiğimiz haziran ayında cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkan genç kız, geçtiğimiz hafta Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sonucu 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı.
Genç kızın hakkında açılan 20 davadan 11'i ise ülke genelindeki çeşitli mahkemelerde sürüyor.

Arkadaşına IBAN'ını verdi, hayatı kabusa döndü! Ağlaya ağlaya cezaevine gitti

GÖZYAŞLARIYLA TESLİM OLDU

22 Ocak'ta aranması varken röportaj veren ve gözyaşlarıyla tüm Türkiye'yi ağlatan Özlem, dün merkez Yüreğir ilçesindeki evinden polis ekiplerine teslim oldu. Genç kız, anne ve babasıyla vedalaşıp Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Arkadaşına IBAN'ını verdi, hayatı kabusa döndü! Ağlaya ağlaya cezaevine gitti

"YAPMADIĞIM ORTAYA ÇIKACAK"

Kızının suçsuz olduğunu ve yardım beklediğini söyleyen baba Ahmet Develi, "Gerçek suçlular ortaya çıksın. Adalet yerini bulsun. Çaresizliğimizi duyun, suçsuz yere kızımı götürüyorlar" dedi.

Ben kimseyi dolandırmadım diyerek gözyaşlarına boğulan Özlem ise, "Bütün her şeyime bakılabilir, yapmadığım ortaya çıkacak. Yeter artık" ifadelerini kullandı.

